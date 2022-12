PSG : Effondré après le Qatar, Kylian Mbappé est soutenu … à l’OM !

Guillaume de Saint Sauveur

Inconsolable après le coup de sifflet finale de la finale de la Coupe du Monde perdue par l’équipe de France dimanche soir contre l’Argentine, Kylian Mbappé a eu droit à de nombreuses marques de soutien. C’est notamment le cas de la part de Jean-Pierre Papin, membre de l’OM.

Malgré son légendaire triplé inscrit dimanche en finale de la Coupe du Monde contre l’Argentine et son statut de meilleur buteur de la compétition, Kylian Mbappé n’a pu éviter la défaite cruelle des Bleus aux tirs au but. Un véritable coup de massue pour l’attaquant du PSG, qui a semblé particulièrement marqué les heures qui ont suivi cette défaite.

Papin défend Mbappé

Jean-Pierre Papin, qui a récemment fait son grand retour à l’OM, a malgré tout assuré la défense de Kylian Mbappé dans les colonnes du Parisien et n’hésite pas à le comparer à Messi et Cristiano Ronaldo : « Il est déjà à ce niveau-là. Aujourd’hui, il est numéro un partout. Personne ne peut le contester et il va encore progresser. Chaque année, chaque décennie, un joueur ressort et brise ces records », estime Papin.

« Qu’il aille le plus haut possible »