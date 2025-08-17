PSG : Du jamais vu, Luis Enrique balance tout !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le PSG a frappé très fort face à Tottenham mercredi dans le cadre de la Supercoupe d'Europe. Avec une préparation tronquée à cause de la Coupe du monde des clubs et des congés estivaux en ce sens reportés, le Paris Saint-Germain est tout de même sorti victorieux dans un contexte inédit comme Luis Enrique l'a souligné.

Une seule semaine d'entraînement. Voici le court temps de préparation dont a hérité Luis Enrique au retour de la trêve estivale afin de préparer les troupes du PSG à la conquête d'un cinquième trophée : la Supercoupe d'Europe. Mercredi, le Paris Saint-Germain a raflé ce titre au bout de la nuit à Udine en venant à bout de Tottenham (2-2 puis 4-3 aux tirs au but). Une performance remarquable pour Luis Enrique compte tenu des circonstances.

«On a fait un match très bon après une seule semaine d'entraînement» Ce samedi, soit moins de 72 heures après la victoire du PSG à Udine en Supercoupe d'Europe, Luis Enrique était présent en conférence de presse en amont de la première journée de Ligue 1 contre le FC Nantes dimanche. En réponse à l'interrogation d'un journaliste concernant l'infime coupure estivale et surtout décalée pour le PSG en raison de la Coupe du monde des clubs, Enrique a communiqué son ressenti. « On a fait un match très bon (contre Tottenham) après une seule semaine d'entraînement. La fin de match a été sensationnelle ».