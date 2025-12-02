PSG : Doué s'annonce avec Mbappé et Haaland à l'étranger !

Amadou Diawara

Ce lundi, Désiré Doué était présent au gala du Golden Boy 2025, organisé par Tuttosport à Turin. Lors de cet événement, le numéro 14 du PSG a soulevé le prix du meilleur joueur de moins de 21 ans. Heureux d'être sacré, Désiré Doué s'est réjoui de succéder à des joueurs de la trempe de Kylian Mbappé et d'Erling Haaland.

Etincelant lors de la saison 2024-2025, Désiré Doué a été l'un des grands artisans de la réussite du PSG. Pour rappel, le club emmené par Luis Enrique a réalisé un quadruplé historique en remportant à la fois la Ligue 1, le Trophée des Champions, la Coupe de France et la Ligue des Champions.

PSG : Désiré Doué est le Golden Boy 2025 Sacré Golden Boy, Désiré Doué a été récompensé pour sa saison 2024-2025 XXL. Ayant soulevé son trophée ce lundi, lors de la cérémonie organisée par Tuttosport à Turin (Italie), le numéro 14 du PSG s'est totalement enflammé, ayant fait part de son immense fierté de succéder à de grands joueurs tels que Kylian Mbappé (Real Madrid, 26 ans) et Erling Haaland (Manchester City, 25 ans).