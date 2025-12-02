PSG : Doué s'annonce avec Mbappé et Haaland à l'étranger !

Ce lundi, Désiré Doué était présent au gala du Golden Boy 2025, organisé par Tuttosport à Turin. Lors de cet événement, le numéro 14 du PSG a soulevé le prix du meilleur joueur de moins de 21 ans. Heureux d'être sacré, Désiré Doué s'est réjoui de succéder à des joueurs de la trempe de Kylian Mbappé et d'Erling Haaland.
Etincelant lors de la saison 2024-2025, Désiré Doué a été l'un des grands artisans de la réussite du PSG. Pour rappel, le club emmené par Luis Enrique a réalisé un quadruplé historique en remportant à la fois la Ligue 1, le Trophée des Champions, la Coupe de France et la Ligue des Champions.
PSG : Désiré Doué est le Golden Boy 2025
Sacré Golden Boy, Désiré Doué a été récompensé pour sa saison 2024-2025 XXL. Ayant soulevé son trophée ce lundi, lors de la cérémonie organisée par Tuttosport à Turin (Italie), le numéro 14 du PSG s'est totalement enflammé, ayant fait part de son immense fierté de succéder à de grands joueurs tels que Kylian Mbappé (Real Madrid, 26 ans) et Erling Haaland (Manchester City, 25 ans).
«Haaland et Mbappé sont des joueurs exceptionnels»
« C'est un honneur de figurer sur cette liste et d'être cité aux côtés de certains des plus grands noms du football. (Lionel) Messi, (Sergio) Agüero, (Erling) Haaland et (Kylian) Mbappé, ce sont tous des joueurs exceptionnels qui ont eu, ou ont encore, des carrières incroyables qui m'inspirent au quotidien », a déclaré Désiré Doué (20 ans), attaquant du PSG et de l'équipe de France.