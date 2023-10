PSG : Deux grandes nouvelles pour Zaïre-Emery ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Désormais considéré comme un titulaire indiscutable dans l'entrejeu du PSG, Warren Zaïre-Emery continue sa belle montée en puissance. D'ailleurs, le jeune crack semble bien parti pour signer un nouveau contrat avec le PSG, ainsi qu'à bientôt débarquer en équipe de France A. Explications.

Du haut de ses 17 ans, Warren Zaïre-Emery impressionne son monde avec le PSG. Après avoir découvert le monde professionnel la saison passée, le milieu de terrain fait désormais figure de titulaire indiscutable sous les ordres de Luis Enrique, et il enchaine les prestations XXL avec son club formateur. Ce qui va ne lui apporter que de bonnes choses.

Zaïre-Emery bientôt en équipe de France ?

Actuel capitaine de l'équipe de France espoirs, Warren Zaïre-Emery semble se rapprocher des A comme l'a expliqué Didier Deschamps ces derniers jours : « Je ne vous cache pas qu’aujourd’hui il est en capacité potentiellement d'être dans cette liste. Entre un rôle très important qu’il a au PSG et qu’il a avec les Espoirs et avec nous ce serait un rôle peut-être un peu en-dessous (…) s'il continue comme ça, forcément, c'est un candidat sérieux pour avoir un rôle au milieu de terrain », a expliqué le sélectionneur national sur le crack du PSG. Et ce n'est pas tout.

Une prolongation arrive au PSG

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, la prolongation de contrat de Warren Zaïre-Emery est presque bouclée avec le PSG, et le nouveau phénomène s'apprête donc à fixer son avenir au Parc des Princes. Que de bonnes nouvelles en perspective...