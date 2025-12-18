PSG - Désiré Doué remplace Kylian Mbappé : La signature surprise !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Aussi incroyable que cela puisse paraître, Désiré Doué ne possède aucun contrat avec un équipementier. Cependant, face à la dimension prise par le Golden Boy, les offres affluent à commencer par Nike, qui négocie avec le joueur du PSG alors que le contrat de Kylian Mbappé s'achève en juin prochain.

Recruté pour 50M€ en provenance du Stade Rennais durant l'été 2024, Désiré Doué est clairement la révélation de la saison dernière. Le numéro 14 du PSG n'a cessé de monter en puissance au point de remporter le Golden Boy. Et pourtant, Désiré Doué ne possède aucun contrat avec un équipementier.

Doué négocie avec Nike... Une anomalie qui sera toutefois très prochainement corrigée puisque selon les informations de RMC Sport, Nike sera en discussions pour obtenir la signature de Désiré Doué. Néanmoins, compte tenu de la dimension prise par le meilleur joueur de la dernière finale de la Ligue des champions, d'autres équipementiers sont dans la course.