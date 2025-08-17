PSG - Désiré Doué : La signature exceptionnelle promise pour 2025 !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Nike, Adidas, Puma... Aujourd'hui, Désiré Doué n'a signé avec aucun sponsor. Un fait rare qui pourrait bien être réglé dans les mois à venir pour le joueur du PSG. Alors qu'un accord avec une marque pourrait être trouvé, celle qui fera signer Doué pourrait bien réaliser un coup XXL.

Homme du match en finale de la Ligue des Champions avec le PSG, Désiré Doué a crevé l'écran. Forcément, avec une telle performance, l'international français a vu sa valeur grimper en flèche, notamment auprès des marques. D'ailleurs, aujourd'hui, Doué n'a toujours pas de sponsor. Pour Nike, Adidas et compagnie, faire signer le Parisien a tout du coup de l'année.

« Il peut être top 3 des visages de Nike ou Adidas ou Puma » C'est en tout cas ce qu'annonce Robin Spiero, qui travaille chez Puma. En effet, invité du podcast Podiom, il a expliqué à propos de Désiré Doué : « Il peut être top 3 des visages de Nike ou Adidas ou Puma. Demain, il signe chez Puma, en vrai de vrai, c’est le visage numéro 1 de la marque. S’il signe chez Adidas, il va être dans un top 3 ou 5 avec Yamal. Il peut encore monter ».