PSG - Désiré Doué : La grosse boulette en plein direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce samedi après-midi, le PSG se déplaçait sur la pelouse de Brest. Une rencontre qui était alors diffusée sur BeIN Sports et on pouvait alors retrouver Christophe Josse et Daniel Bravo aux commentaires. Un duo qui n’a pas manqué de se distinguer par une énorme boulette en plein direct en ce qui concerne Désiré Doué et son classement au dernier Ballon d’Or.

La saison dernière, le PSG a époustouflé tout le monde, avec bien évidemment cette Ligue des Champions en point d’orgue. Forcément, les stars du club de la capitale étaient bien classées lors du dernier Ballon d’Or. Alors qu’Ousmane Dembélé a été sacré, on pouvait ensuite retrouver Vitinha (3ème), Achraf Hakimi (6ème), Nuno Mendes (10ème), Khvitcha Kvaratskhelia (12ème), Désiré Doué (14ème), Joao Neves (19ème) ainsi que Fabian Ruiz (24ème).

Doué 3ème du Ballon d’Or ? Double buteur en finale de la Ligue des Champions, Désiré Doué s’est donc classé 14ème du Ballon d’Or. Une information que Daniel Bravo n’avait semble-t-il pas au moment de commenter Brest-PSG ce samedi. En effet, le consultant de BeIN Sports a été l’auteur d’une énorme boulette en direct, répétant à plusieurs reprises que Doué avait fini à la 3ème place. C’est finalement quelques minutes plus tard que son erreur a été rectifiée à l’antenne.