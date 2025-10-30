PSG : Désiré Doué annonce déjà son retour !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Gravement blessé mercredi sur la pelouse de Lorient, Désiré Doué sera absent plusieurs semaines et ne rejouera probablement plus en 2025. Néanmoins, le numéro 14 du PSG donne déjà rendez-vous aux Parisiens pour son grand retour.

Touché au mollet début septembre, Désiré Doué était revenu en très grande forme avec le PSG comme en témoignait son doublé contre le Bayer Leverkusen ou encore son but à Brest. Mais l'international français a subi un nouveau terrible coup d'arrêt mercredi soir à Lorient. Sorti en larmes sur une civière, Désiré Doué a été sévèrement touché à la cuisse.

Désiré Doué donne rendez-vous ! Néanmoins, Désiré Doué refuse de s'abattre sur son sort et donne déjà rendez-vous pour grand retour. « Merci à tous pour votre soutien ! À très vite », lâche le numéro 14 du PSG sur Instagram, avant d'ajouter une photo de Michael Jordan avec l'adage : « Les mauvais jours préparent les meilleurs jours ». En réponse à cette publication, Achraf Hakimi a d'ailleurs apporté son soutien à son coéquipier : « Tu reviendras encore plus fort ».