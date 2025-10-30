PSG : Désiré Doué annonce déjà son retour !

Gravement blessé mercredi sur la pelouse de Lorient, Désiré Doué sera absent plusieurs semaines et ne rejouera probablement plus en 2025. Néanmoins, le numéro 14 du PSG donne déjà rendez-vous aux Parisiens pour son grand retour.
Touché au mollet début septembre, Désiré Doué était revenu en très grande forme avec le PSG comme en témoignait son doublé contre le Bayer Leverkusen ou encore son but à Brest. Mais l'international français a subi un nouveau terrible coup d'arrêt mercredi soir à Lorient. Sorti en larmes sur une civière, Désiré Doué a été sévèrement touché à la cuisse.
Désiré Doué donne rendez-vous !
Néanmoins, Désiré Doué refuse de s'abattre sur son sort et donne déjà rendez-vous pour grand retour. « Merci à tous pour votre soutien ! À très vite », lâche le numéro 14 du PSG sur Instagram, avant d'ajouter une photo de Michael Jordan avec l'adage : « Les mauvais jours préparent les meilleurs jours ». En réponse à cette publication, Achraf Hakimi a d'ailleurs apporté son soutien à son coéquipier : « Tu reviendras encore plus fort ».
Pas de retour avant 2026 ?
Néanmoins, il faudra se montrer patient pour voir revenir Désiré Doué. « Blessé lors du match face à Lorient, Désiré Doué souffre d’une lésion musculaire de la cuisse droite et sera indisponible quelques semaines. Un nouveau point sera fait après la trêve internationale », a révélé le PSG par le biais d'un communiqué. Autrement dit, Désiré Doué ne devrait plus rejouer en 2025.