PSG : Deschamps fait une grande annonce pour Zaïre-Emery

Jean de Teyssière

Lors du dernier rassemblement de l'année, Didier Deschamps a choisi d'appeler le milieu de terrain de 17 ans évoluant au PSG, Warren Zaïre-Emery. Le titi parisien a même fêté sa première sélection face à Gibraltar, devenant au passage le plus jeune joueur à porter le maillot depuis 1945. Deschamps semble être tombé amoureux du jeune joueur, puisqu'il compterait le sélectionner pour disputer l'Euro 2024.

L'Euro 2024 va approcher à grands pas et Didier Deschamps réfléchit déjà aux joueurs qui feront partie de l'aventure en Allemagne. S'il a déjà annoncé avoir plusieurs noms en tête, le sélectionneur des Bleus a également expliqué que ces données pouvaient changer, notamment en cas de pépins physiques. Quoi qu'il en soit, les présences de joueurs comme Antoine Griezmann, Kylian Mbappé ou encore Aurélien Tchouaméni ne font guère de doutes, tout comme celle d'un petit nouveau en équipe de France...

«J’aime bien les jeunes»

Didier Deschamps a accordé une interview à BeIN Sports et a été interrogé sur la jeune génération qui pointe le bout de son nez avec l'équipe de France : « Il y a un vivier qui est très important et je ne vais pas me plaindre de ça. Je suis chanceux d’avoir autant de joueurs de très haut niveau à disposition qui arrivent jeunes. Mais j’aime bien les jeunes, ce n’est pas la date de naissance qui va me faire ne pas les prendre et attendre qu’ils arrivent à maturité. Aujourd’hui, ils sont déjà prêts puisqu’ils sont dans les plus grands clubs. »

«Si on pourra voir Warren Zaïre-Emery ? C’est une forte probabilité»