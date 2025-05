PSG : Deschamps débarque dans la polémique !

Dans seulement quelques jours, le Paris Saint-Germain va avoir l’occasion de décrocher la première Ligue des Champions de son histoire, face à l’Inter. Mais à l’approche de la finale les polémiques se multiplient, avec notamment les apparitions des Parisiens dans différents évènements ces derniers jours.

Récemment, la moindre image d’un jouer du PSG soulève les débats les plus enflammés. Car la finale de Ligue des Champions approche à grands pas et certains pensent que les Parisiens ne devraient penser qu’à ça et évidemment, la présence d’Ousmane Dembélé ou de Désiré Doué à Roland-Garros, ça ne passe pas.