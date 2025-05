PSG : Dembélé balance sur sa transformation !

En course pour remporter le Ballon d’Or, Ousmane Dembélé est en feu avec le PSG depuis le début de l’année 2025. En effet, le numéro 10 parisien s’est complètement transformé. Repositionné en pointe, le Français est devenu un buteur redoutable, lui qui a longtemps été moqué pour sa maladresse. Une métamorphose qu’il doit notamment à Luis Enrique.

Depuis le début de sa carrière, Ousmane Dembélé a toujours su montrer une grande facilité à éliminer ses adversaires. Mais voilà qu’au moment du dernier geste, ça pêchait pour le désormais joueur du PSG . Critiqué pour sa maladresse, Dembélé a su régler ce très vilain défaut pour aujourd’hui être considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde. En effet, depuis le début de l’année 2025, le Parisien n’en finit plus d’impressionner et de faire trembler les filets lui qui n’a jamais été auparavant un finisseur hors pair.

« Le a changé beaucoup de choses »

Si Ousmane Dembélé est aujourd’hui le joueur qu’il est, c’est aussi grâce à Luis Enrique. Et à propos de l’entraîneur du PSG, le Français a expliqué pour l’UEFA : « Le coach est arrivé avec une idée très claire. Il a changé beaucoup de choses, surtout la mentalité du groupe. On a tous envie de tout donner, vraiment. On veut faire quelque chose de grand ici, aller chercher ce premier titre. Et moi, personnellement, j’ai aussi changé ma manière de jouer ».