«Il fait l’amour avec le ballon» : La folle sortie dans le vestiaire du PSG !

Recruté en 2022 pour environ 40M€, Vitinha brille ces derniers mois au PSG où il s'est imposé comme l'un des éléments clés dans le système de jeu de Luis Enrique. Et au sein du vestiaire, on ne manque d'ailleurs pas de souligner l'évolution et l'importance du milieu de terrain portugais au PSG.

Lorsque le PSG décide de lever la clause libératoire de Vitinha pour 40M€, les doutes sont nombreux. Et pourtant, le milieu de terrain portugais les a rapidement dissipés ces derniers mois, notamment depuis l'arrivée de Luis Enrique sur le banc parisien qui en a fait un cadre dans son onze de départ.

Vitinha choque le vestiaire du PSG ! De quoi impressionner au sein du club. Cité par Le Parisien, un intime du vestiaire ne tarit pas d'éloges pour Vitinha : « Il dort avec un ballon, il mange avec un ballon, il ne s’en sépare jamais. On se demande s’il ne fait pas l’amour avec le ballon ! Il n’y a pas beaucoup de joueurs qui ont une première touche de balle comme lui ».