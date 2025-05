PSG : Désastre pour une figure du projet QSI ?

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A 31 ans, Marquinhos a connu des déceptions au PSG. Mais celles-ci pourraient être effacées ce samedi en cas de victoire face à l'Inter en finale de Ligue des champions. Une victoire pourrait lui permettre d'enfin connaître l'apothéose avec le club parisien. Par contre, une défaite pourrait chambouler sa vie selon Jean-Michel Larqué.

Arrivé en 2013 au PSG, Marquinhos a l’occasion d’écrire l’une des plus belles pages de l’histoire parisienne en remportant la Ligue des champions. Le défenseur brésilien disputera sa deuxième finale sous le maillot parisien après celle de 2021, disputée en huis clos et perdue face au Bayern Munich. « Perdre une finale, je sais comme ça fait mal. Je vais essayer de transmettre cette expérience à mes coéquipiers » a confié le capitaine du PSG, plus déterminé que jamais à faire briller son club de cœur. Il faudra pour cela battre l'Inter à Munich samedi soir.