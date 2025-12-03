PSG - Départ de Barcola : C'est validé !

Ayant validé son ticket, l'équipe de France disputera bien la Coupe du monde 2026 l'été prochain. La question est maintenant de savoir quels seront les joueurs appelés par Didier Deschamps pour partir de l'autre côté de l'Atlantique. Bradley Barcola en fera-t-il partie malgré ses difficultés au PSG ? Pierre Ménès a pris position sur la question.
Malgré son talent, Bradley Barcola traverse depuis plusieurs semaines maintenant une période compliquée avec le PSG. L'ailier parisien a énormément de mal et forcément, ça pourrait lui coûter cher avec la Coupe du monde à la fin de la saison. Didier Deschamps pourrait-il alors décider de se passer de Barcola pour partir aux Etats-Unis avec l'équipe de France ?
Barcola en difficulté au PSG !
Sur sa chaine Youtube, Pierre Ménès a évoqué le coup de moins bien vécu par Bradley Barcola. C'est alors qu'il a confié à propos du joueur du PSG : « C'est vrai que ces derniers temps les prestations de Bradley sont pas extraordinaires. Je pense qu'il a perdu confiance devant le but. Je pense que cela lui nuit d'être baladé du côté droit au côté gauche et qu'à un moment donné, la polyvalence réclamée par Luis Enrique plombe certains joueurs. Lui en fait partie ».
« A la place de Deschamps, je l'emmènerais à la Coupe du monde »
Malgré cela, Pierre Ménès n'a aucun doute sur le départ de Bradley Barcola à la Coupe du monde avec l'équipe de France. « Dans l'esprit de Deschamps, il ira au Mondial comme doublure sur le côté gauche. A la place de Deschamps, je l'emmènerais à la Coupe du monde », a-t-il expliqué.