PSG - Départ de Barcola : C'est validé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant validé son ticket, l'équipe de France disputera bien la Coupe du monde 2026 l'été prochain. La question est maintenant de savoir quels seront les joueurs appelés par Didier Deschamps pour partir de l'autre côté de l'Atlantique. Bradley Barcola en fera-t-il partie malgré ses difficultés au PSG ? Pierre Ménès a pris position sur la question.

Malgré son talent, Bradley Barcola traverse depuis plusieurs semaines maintenant une période compliquée avec le PSG. L'ailier parisien a énormément de mal et forcément, ça pourrait lui coûter cher avec la Coupe du monde à la fin de la saison. Didier Deschamps pourrait-il alors décider de se passer de Barcola pour partir aux Etats-Unis avec l'équipe de France ?

Barcola en difficulté au PSG ! Sur sa chaine Youtube, Pierre Ménès a évoqué le coup de moins bien vécu par Bradley Barcola. C'est alors qu'il a confié à propos du joueur du PSG : « C'est vrai que ces derniers temps les prestations de Bradley sont pas extraordinaires. Je pense qu'il a perdu confiance devant le but. Je pense que cela lui nuit d'être baladé du côté droit au côté gauche et qu'à un moment donné, la polyvalence réclamée par Luis Enrique plombe certains joueurs. Lui en fait partie ».