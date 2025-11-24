PSG : Dembélé remplacé ? L’avertissement est lancé !

Élu Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé a brillé à la pointe de l’attaque du PSG. Ce dimanche, le Français s’est confié plus en détail auprès du magazine GQ. Le numéro 10 parisien a affirmé que sa place dans le système de Luis Enrique n’était pas garantie à 100 %.
Arrivé sur le banc du PSG en juillet 2023, Luis Enrique a totalement modifié la manière de fonctionner du club parisien. Le coach espagnol n’hésite pas à changer ses joueurs de position, le meilleur exemple étant avec Ousmane Dembélé.
Dembélé, un modèle d’adaptation
Ailier droit pendant longtemps, le Français a été repositionné dans l’axe de l’attaque par Luis Enrique. Et la magie a opéré. Ousmane Dembélé a commencé à inscrire de nombreux buts, jusqu’à remporter la Ligue des Champions avec le PSG, et être sacré Ballon d’Or 2025. Élément indiscutable de Luis Enrique, la star de 28 ans confie cependant que sa place n’est garantie qu’en cas d’efforts fournis.
« Si tu ne le fais pas, un autre va prendre ta place »
« Oui, mais je suis juste les consignes du coach, vous savez. Il faut courir, défendre et attaquer tous ensemble. Si tu ne le fais pas, un autre va prendre ta place ! C’est le chemin à suivre. Ça nous a réussi et on a gagné tous ces titres comme ça », a ainsi confié Dembélé à GQ.