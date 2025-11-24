PSG : Dembélé remplacé ? L’avertissement est lancé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Élu Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé a brillé à la pointe de l’attaque du PSG. Ce dimanche, le Français s’est confié plus en détail auprès du magazine GQ. Le numéro 10 parisien a affirmé que sa place dans le système de Luis Enrique n’était pas garantie à 100 %.

Arrivé sur le banc du PSG en juillet 2023, Luis Enrique a totalement modifié la manière de fonctionner du club parisien. Le coach espagnol n’hésite pas à changer ses joueurs de position, le meilleur exemple étant avec Ousmane Dembélé.

Dembélé, un modèle d’adaptation Ailier droit pendant longtemps, le Français a été repositionné dans l’axe de l’attaque par Luis Enrique. Et la magie a opéré. Ousmane Dembélé a commencé à inscrire de nombreux buts, jusqu’à remporter la Ligue des Champions avec le PSG, et être sacré Ballon d’Or 2025. Élément indiscutable de Luis Enrique, la star de 28 ans confie cependant que sa place n’est garantie qu’en cas d’efforts fournis.