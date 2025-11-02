PSG : Dembélé quitte Paris, les retrouvailles émouvantes

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Quelques semaines après son départ du PSG pour le Qatar SC, Presnel Kimpembe a brièvement retrouvé Ousmane Dembélé dans le pays du Golfe où il a effectué sa rééducation en début d'automne après une blessure à la cuisse droite. Pour Foot Mercato, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain s'est livré sur la vague émotionnelle ressentie par Dembélé au cours de la cérémonie du Ballon d'or.

Ousmane Dembélé a contracté une blessure à l'ischio-jambier droit pendant la rencontre opposant l'équipe de France à l'Ukraine en Pologne. Un pépin physique qui survenait quelques jours seulement après une première alerte pour celui qui allait soulever le Ballon d'or 2025 quelques semaines plus tard au Théâtre du Châtelet.

«Il est venu aussi ici à Doha. J’étais très content pour lui» Pendant sa convalescence, Ousmane Dembélé s'est rendu au Qatar pour se remettre d'aplomb. Le numéro du 10 du PSG y a croisé son ancien coéquipier Presnel Kimpembe, joueur du Qatar SC depuis cet été. Au cours d'une entrevue avec Foot Mercato, l'ex-titi parisien s'est confié sur la distinction suprême sur le plan individuel raflée par Dembélé. « Je l’ai eu au téléphone. Il est venu aussi ici à Doha (pour sa rééducation, ndlr). J’étais très content pour lui. Franchement, c’était une fierté. Il le méritait. Et voilà, le fait de voir un joueur du Paris Saint-Germain et en plus français qui gagne le ballon d’or, c’est tout à son honneur et je pense que tout le monde était sincèrement heureux pour lui ».