PSG - Dembélé : Le FC Barcelone a tout changé !

Alors qu’il a été sacré Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé est revenu sur les difficultés qu’il a rencontrées avant de devenir le meilleur joueur du monde. Touché par de nombreuses blessures lors de ses sept années au FC Barcelone, l’attaquant du PSG estime que cela lui a permis de mieux connaître son corps et devenir plus professionnel.

Sacré Ballon d’Or 2025 lundi dernier au théâtre du Châtelet à Paris, Ousmane Dembélé revient de loin. Parti au FC Barcelone à l’été 2017 après avoir été formé à Rennes et une seule saison passée au Borussia Dortmund, l’international français (57 sélections) a connu plusieurs blessures lors de ses années en Espagne, dont il a beaucoup appris.

« J’ai eu énormément de blessures » « Ça n’a pas été facile, mais il y a eu aussi de très bons moments. Après, c’est la vie de tous les jours, il faut apprendre », a confié Ousmane Dembélé dans un entretien accordé à Téléfoot. « L’échec qui m’a le plus servi ? Je pense que c’est les blessures. J’ai eu énormément de blessures, mais c’est aussi là où j’ai énormément appris, à connaître mon corps, à être beaucoup plus professionnel. »