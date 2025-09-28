PSG - Dembélé : Le FC Barcelone a tout changé !

Alors qu’il a été sacré Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé est revenu sur les difficultés qu’il a rencontrées avant de devenir le meilleur joueur du monde. Touché par de nombreuses blessures lors de ses sept années au FC Barcelone, l’attaquant du PSG estime que cela lui a permis de mieux connaître son corps et devenir plus professionnel.
Sacré Ballon d’Or 2025 lundi dernier au théâtre du Châtelet à Paris, Ousmane Dembélé revient de loin. Parti au FC Barcelone à l’été 2017 après avoir été formé à Rennes et une seule saison passée au Borussia Dortmund, l’international français (57 sélections) a connu plusieurs blessures lors de ses années en Espagne, dont il a beaucoup appris.
« J’ai eu énormément de blessures »
« Ça n’a pas été facile, mais il y a eu aussi de très bons moments. Après, c’est la vie de tous les jours, il faut apprendre », a confié Ousmane Dembélé dans un entretien accordé à Téléfoot. « L’échec qui m’a le plus servi ? Je pense que c’est les blessures. J’ai eu énormément de blessures, mais c’est aussi là où j’ai énormément appris, à connaître mon corps, à être beaucoup plus professionnel. »
« Ces sept années passées au FC Barcelone, j’ai énormément appris et grandi »
« C’est surtout ces sept années passées au FC Barcelone, j’ai énormément appris et grandi aussi », a ajouté Ousmane Dembélé, avant d’évoquer les critiques dont il a pu faire l’objet. « Quand t’as 18 ans jusqu’à 23-24 ans, les critiques c’est difficile, mais au fur et à mesure, ça passe. Tu ne regardes pas, de toute façon tu ne peux pas faire l’unanimité. Sur les huit milliards d’êtres humains sur Terre, personne n’a fait l’unanimité. »