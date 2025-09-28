PSG : Retrouvailles avec son ex, Luis Enrique n’attend que ça !

Axel Cornic

Après la défaite dans le Classico face à l’Olympique de Marseille (1-0), le Paris Saint-Germain s’est repris en battant l’AJ Auxerre sur la pelouse du Parc des Princes (2-0). Mais la Ligue 1 va passer au second plan, puisque la Ligue des Champions est déjà de retour, avec un énorme choc contre le FC Barcelone.

Champion en titre, le PSG a lancé sa saison européenne de la meilleure des manières. La large victoire face à l’Atalanta (4-0), a en effet ravi Luis Enrique. Mais le plus dur arrive, puisque les Parisiens vont affronter l’un des plus grands clubs de la Ligue des Champions.

« C’est un vrai plaisir de jouer contre une équipe qui a la même mentalité que la nôtre » Il s’agit évidemment du FC Barcelone, avec un Lamine Yamal qui semblait être le principal adversaire d’Ousmane Dembélé au Ballon d’Or. Mais c’est également un club très spécial pour Luis Enrique. « C’est un vrai plaisir de jouer contre une équipe qui a la même mentalité que la nôtre » a déclaré le coach du PSG.