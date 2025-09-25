PSG - Dembélé : Le coup de génie que personne n'avait vu venir !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une saison exceptionnelle au PSG grâce au repositionnement dans l'axe imaginé par Luis Enrique, Ousmane Dembélé a remporté le premier Ballon d'Or de sa carrière. Toutefois, Rolland Courbis, qui l'a lancé en professionnel, rappelle que c'est lui qui a eu l'idée en premier d'aligner Ousmane Dembélé au poste d'avant-centre.

Replacé dans l'axe par Luis Enrique la saison dernière, Ousmane Dembélé a réalisé une saison exceptionnelle qui lui a permis de remporter le Ballon d'Or. Toutefois, Rolland Courbis, qui a lancé le numéro 10 du PSG en professionnel à Rennes, rappelle que c'est lui qui a eu la première fois l'idée de le positionner dans un rôle axial.

Dembélé dans l'axe, Courbis avec tout vu « Je n’imagine pas un seul instant me priver d’Ousmane. Il jouait déjà régulièrement avant que je prenne les commandes de l’équipe. Il avait tellement de qualités qu’il n’y avait pas de raison de s’en passer. Dans un même match, il était capable, dans un 4-2-3-1, de permuter, de jouer un peu à droite, un peu à gauche et dans l’axe. Chaque entraîneur avec sa propre vision quand à son utilisation d’Ousmane. J’avais la mienne, et je n’ai pas eu complètement tort en l’installant dans l’axe », a-t-il confié dans les colonnes de L'EQUIPE avant de poursuivre.