PSG - Dembélé : La réponse fracassante du Real Madrid !

Si France Football a tenté de rétablir ses relations avec le Real Madrid, ce dernier ne devrait une nouvelle fois pas être présent lors de la prochaine cérémonie du Ballon d’Or, distinction pour laquelle l’attaquant du PSG Ousmane Dembélé est le grand favori. La Casa Blanca avait décidé de boycotter l’édition précédente et cela devrait encore être le cas cette année.

Ayant remporté la Ligue des champions et la Liga, le Real Madrid s’attendait à voir son joueur star Vinicius Jr être sacré Ballon d’Or l’année dernière. C’est finalement Rodri (Manchester City) qui a été choisi et quand elle l’a appris, la Casa Blanca a alors décidé d’annuler le déplacement de sa délégation à Paris, alors que Vincent Garcia, rédacteur en chef de France Football, avait assuré que personne n’était au courant du résultat.

« Vinicius a sûrement pâti de la présence de Bellingham et Carvajal dans le top 5 » « C'est un triomphe serré, ça ne s'est pas joué à grand-chose. videmment, Vinicius a sûrement pâti de la présence de Bellingham et Carvajal dans le top 5 parce que, mathématiquement, ça lui a enlevé quelques points. Cela résume aussi la saison du Real qui a été portée par 3-4 joueurs et les jurés ont partagé leurs choix entre eux, ce qui a profité à Rodri », avait expliqué Vincent Garcia dans l’émission L’Équipe du Soir. « Personne n'était au courant, ni au Real, ni à City. L'émotion qu'avait Rodri sur scène, c'est la meilleure réponse. Il n'était pas au courant de quoi que ce soit. (Cette émotion) coupe court à toutes les supputations selon lesquelles on aurait pu avertir l'un ou l'autre. »