PSG - Dembélé : La grande décision de Luis Enrique !

Pierrick Levallet

À une semaine du choc contre le Bayern Munich en Ligue des champions, le PSG enchaîne avec un autre match de Ligue 1 ce mercredi. Le club de la capitale se déplace sur la pelouse du FC Lorient, et cela pourrait être l’occasion rêvée pour redonner un peu rythme à Ousmane Dembélé. Luis Enrique semble d’ailleurs avoir tranché à ce sujet.

Le PSG prend ses précautions avec Ousmane Dembélé. Blessé pendant plus d’un mois, le Ballon d’Or 2025 vient à peine de faire son retour. Le club de la capitale fait donc doucement avec son attaquant de 28 ans, qui n’a eu droit qu’à quelques minutes contre le Bayer Leverkusen et le Stade Brestois. Le match de ce mercredi contre le FC Lorient pourrait toutefois permettre à l’international français de reprendre un peu de rythme.

Dembélé titulaire contre Lorient ? Comme le rapporte Le Parisien, Ousmane Dembélé doit passer à la vitesse supérieure à une semaine d’affronter le Bayern Munich en Ligue des champions. Luis Enrique devrait ainsi le titulariser contre le FC Lorient ce mercredi. De cette manière, le champion du monde 2018 pourra se remettre un peu plus en jambe.