PSG - Dembélé Ballon d'Or : C'est la surprise au LOSC !

Lundi soir, Ousmane Dembélé a décroché le premier Ballon d'Or de sa carrière, devant Lamine Yamal. Et si ce n'est pas une surprise compte tenu de la saison du numéro 10 du PSG, en revanche, personne n'aurait pu prédire une telle évolution il y a quelques années comme l'explique Olivier Giroud.

après de longs mois d'attente, le suspens a pris fin lundi soir lorsque Ronaldinho a dévoilé le nom d'Ousmane Dembélé qui remporte le premier Ballon d'Or de sa carrière. Et si ce n'est pas une surprise compte tenu de la qualité de sa saison avec le PSG, Olivier Giroud reconaît qu'il n'y aurait pas pensé il y a encore quelques années.

Dembélé Ballon d'Or, Giroud ne l'avait pas vu venir « Est-ce que j’avais perçu un potentiel de Ballon d’Or chez lui ? C’est difficile de dire ça, quand je le voyais tous les jours en équipe de France, non, je ne me disais pas forcément : "C’est un Ballon d’Or en puissance" », lâche le meilleur buteur de l'équipe de France dans les colonnes de L'EQUIPE avant de poursuivre.