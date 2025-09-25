PSG - Dembélé Ballon d'Or : C'est la surprise au LOSC !

Lundi soir, Ousmane Dembélé a décroché le premier Ballon d'Or de sa carrière, devant Lamine Yamal. Et si ce n'est pas une surprise compte tenu de la saison du numéro 10 du PSG, en revanche, personne n'aurait pu prédire une telle évolution il y a quelques années comme l'explique Olivier Giroud.
Dembélé Ballon d'Or, Giroud ne l'avait pas vu venir
« Est-ce que j’avais perçu un potentiel de Ballon d’Or chez lui ? C’est difficile de dire ça, quand je le voyais tous les jours en équipe de France, non, je ne me disais pas forcément : "C’est un Ballon d’Or en puissance" », lâche le meilleur buteur de l'équipe de France dans les colonnes de L'EQUIPE avant de poursuivre.
«C’est difficile de dire ça»
« Pour un Ballon d’Or, il faut avoir le talent mais aussi la bonne saison qui va te propulser sur le devant de la scène. Le talent, il l’a mais il fallait qu’il fasse la bonne saison, avec le bon club, et tout gagner comme il l’a fait, car le Ballon d’Or dépend toujours en grande partie du collectif », ajoute Olivier Giroud.