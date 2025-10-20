PSG : Décision radicale, c’est validé pour Luis Enrique

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Se déplaçant sur la pelouse du Bayer Leverkusen ce mardi soir en Ligue des Champions, le PSG enregistre deux gros retours. Ousmane Dembélé et Marquinhos sont ainsi disponibles pour cette rencontre européenne. Néanmoins, cette saison, Luis Enrique fait preuve d’une politique très prudente concernant ses joueurs blessés, ce qui est clairement validé en interne.

Le PSG de Luis Enrique est déjà de retour aux affaires. Le club de la capitale se déplace sur la pelouse du Bayer Leverkusen ce mardi soir, avec comme objectif de réaliser un sans-faute en Ligue des Champions. Pour cela, Luis Enrique et son staff peuvent compter sur les retours de blessure de Marquinhos et d’Ousmane Dembélé.

Luis Enrique très prudent avec ses joueurs Ce lundi, le PSG a officialisé les retours du capitaine brésilien et du Ballon d’Or dans le groupe. Deux énormes renforts pour Luis Enrique donc. Cependant, RMC Sport indique que le coach espagnol ne prendra aucun risque avec l’état de ses deux joueurs. Une politique s’est mise en place en interne, dans laquelle l’entraîneur du PSG est méticuleux avec la condition de ses joueurs, qui reviennent notamment de blessure.