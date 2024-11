PSG : Décision explosive de Luis Enrique, une star bientôt évincée ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Luis Enrique a invité les spectateurs et les suiveurs à s'interroger sur le statut de Gianluigi Donnarumma en le remplaçant par Matvey Safonov lors de la rencontre face au RC Lens samedi. Le portier italien pourrait bien se retrouver en danger, surtout après le match face à l'Atlético ce mercredi soir au cours duquel il ne s'est pas montré décisif.

La décision a été, plus ou moins, inattendue. Pour défier Lens samedi dernier, Luis Enrique a décidé de donner sa chance à Matvey Safonov. Un portier de 25 ans, encore inconnu en Europe, concurrence donc Gianluigi Donnarumma. Cette décision n’a pas manqué de faire parler, notamment en Russie, le pays natal de Safonov.

La Russie s'enflamme pour Safonov

Agent, Paulo Barbosa a tenu à remettre les pendules à l’heure en ce qui concerne le niveau de Safonov. « Safonov est un bon gardien doué. C'était, dans l'ensemble, sa première chance de figurer dans le onze de départ, et il a bien profité de cette opportunité. Il a montré qu'il était prêt à jouer au plus haut niveau » a-t-il déclaré à VseProSport.

Un malaise Donnarumma au PSG ?

Donnarumma conserve encore une longueur d’avance sur son concurrent en Ligue des champions. Mais cette décision inattendue de Luis Enrique pourrait le faire cogiter dans les prochaines semaines. « Un gardien de but dans une position telle que Donnarumma peut soit commencer à s'entraîner plus dur, faire ses preuves, soit perdre sa motivation, sans comprendre pourquoi il a été retiré de l'équipe. C'est un moment purement psychologique. Je me demande comment l'Italien va réagir à cela » a confié Barbosa.