Foot - PSG

PSG : Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar... L’énorme sortie d’Angel Di Maria !

Publié le 5 avril 2021 à 1h45 par A.C.

Angel Di Maria, coéquipier de Cristiano Ronaldo, de Lionel Messi et de Neymar au fil de sa carrière, a répondu à l’éternel débat sur le meilleur joueur du monde.

C’est l’éternel débat, qui déchire les amateurs de football. Cristiano Ronaldo et Lionel Messi divisent les foules depuis près de quinze ans. Certains aiment la star du FC Barcelone et son talent naturel, d’autres sont fans de la résilience du numéro 7 de la Juventus, qui à 36 ans réalise toujours des choses incroyables. Un troisième candidat au titre de meilleur footballeur de la planète est arrivé, avec Neymar. Ce dernier a toutefois montré beaucoup moins de choses au fil de sa carrière que ses illustres aînés.

« C’est impossible de choisir quelqu’un d’autre »