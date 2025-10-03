PSG : Coup de tonnerre avec Zidane ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré son statut de titulaire indiscutable au PSG, Lucas Chevalier doit pour l'instant se contenter d'un statut de doublure en équipe de France, et cela ne risque pas de changer tant que Didier Deschamps sera en poste. Zinedine Zidane, pressenti pour reprendre les rênes des Bleus à l'été 2026, pourrait tout changer pour le gardien du PSG...

Le PSG a déboursé pas moins de 40M€ cet été pour recruter Lucas Chevalier et en faire son nouveau gardien titulaire à la place de Gianluigi Donnarumma. Une belle évolution de carrière pour le jeune portier de 23 ans, mais qui ne suffit pas encore à relancer la hiérarchie en équipe de France. Chevalier reste la doublure de Mike Maignan chez les Bleus, en tout cas jusqu'à la Coupe du Monde l'été prochain, échéance à laquelle Didier Deschamps quittera son poste de sélectionneur national pour être probablement remplacé par Zinedine Zidane.

Deschamps garde Maignan titulaire et Chevalier en doublure Deschamps a fait une annonce très claire jeudi en conférence de presse sur la hiérarchie des gardiens chez les Bleus, indiquant qu'elle n'évoluerait pas : « A partir du moment où les trois sont performants et maintiennent leur niveau, ils continueront d'être appelés. La hiérarchie d'aujourd'hui, vous la connaissez. Je ne sais pas ce qui se passera dans trois, six mois », a indiqué le sélectionneur de l'équipe de France.