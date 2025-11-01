PSG : Coup de poker signé Luis Enrique, c’est annoncé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après son match nul à Lorient en début de semaine, le PSG compte bien se rattraper face à l’OGC Nice ce samedi après-midi au Parc des Princes. De son côté, Franck Haise estime que malgré le fait que le club parisien soit favori, Luis Enrique devrait procéder à un gros turnover au niveau de son onze de départ.

Tenu en échec mercredi soir à Lorient (1-1), le PSG a concédé un nouveau match nul en championnat. Néanmoins, les Parisiens restent leaders de Ligue 1, et comptent bien repartir de l’avant face à l’OGC Nice. La formation de Luis Enrique reçoit les « Aiglons » ce samedi après-midi au Parc des Princes.

Nice prêt à refaire le coup à Paris ? Pour Franck Haise, cette rencontre sera particulière. Et pour cause, Nice est l’équipe ayant réussi à faire chuter le PSG à domicile la saison passée (1-3). Interrogé à ce sujet en conférence de presse, l’entraîneur niçois estime que Luis Enrique prépare des surprises au niveau de son onze de départ, et ce dernier ne sait pas vraiment à quoi s’attendre.