PSG - Coup de gueule avec Luis Enrique : Il dit stop !

Axel Cornic

Avec la saison 2024/2025 historique et la victoire en Ligue des Champions, les joueurs du Paris Saint-Germain ont été mis à l’honneur, avec notamment le Ballon d’Or d’Ousmane Dembélé. Mais cela ne semble pas vraiment plaire à Luis Enrique, qui a fait une sortie assez inattendue.

2025 restera sans aucun doute la meilleure année du PSG. Après des nombreux échecs, le club parisien a enfin réussi à remporter la Ligue des Champions. Mais la véritable victoire est surtout le jeu d’équipe mis en place par Luis Enrique, salué aux quatre coins de l’Europe.

Luis Enrique en a assez ! Il n’a pas été étonnant de voir plusieurs joueurs du PSG être mis à l’honneur, comme avec la victoire d’Ousmane Dembélé au Ballon d’Or. Cela n’a pas manqué de faire parler, ce qui commencerait toutefois à agacer l’entraineur parisien. « En tant qu'entraîneur, je cherche à améliorer tous les joueurs. Trop parler des individualités, ce n'est pas positif » a récemment déclaré Luis Enrique, en conférence de presse.