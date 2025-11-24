Ousmane Dembélé : La rencontre bouleversante au PSG !

En plein milieu de saison dernière, Ousmane Dembélé avait été repositionné dans l’axe de l’attaque du PSG par Luis Enrique. Véritable mentor pour la star française, le coach espagnol a fait passer un cap au numéro 10 parisien, qui est justement revenu sur sa relation avec l’entraîneur de 55 ans.
En septembre dernier, Ousmane Dembélé succédait à Rodri et devenait le Ballon d’Or 2025. Une immense récompense pour l’attaquant français, auteur d’une saison exceptionnelle avec le PSG. Ce succès, Dembélé le doit en grande partie à Luis Enrique.
Luis Enrique a tout changé pour Dembélé
Au cours de la saison, le technicien espagnol a décidé de régler le problème de numéro neuf au PSG d’une façon très simple ; en repositionnant Dembélé dans l’axe. L’alchimie fut quasi-immédiate, et le numéro 10 a enchaîné les performances de grande classe. Élu homme de l’année par le magazine GQ, Ousmane Dembélé est revenu plus en détail sur sa relation avec Luis Enrique.
« Il a surtout apporté une nouvelle mentalité »
« Il a surtout apporté une nouvelle mentalité, que ce soit à moi ou à toute l’équipe. Il nous a dit de nous entraîner comme on joue en match, de toujours montrer l’exemple et de donner le maximum sur le terrain, que ce soit les plus jeunes ou les plus anciens », a ainsi confié le numéro 10 du PSG.