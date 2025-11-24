Ousmane Dembélé : La rencontre bouleversante au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En plein milieu de saison dernière, Ousmane Dembélé avait été repositionné dans l’axe de l’attaque du PSG par Luis Enrique. Véritable mentor pour la star française, le coach espagnol a fait passer un cap au numéro 10 parisien, qui est justement revenu sur sa relation avec l’entraîneur de 55 ans.

En septembre dernier, Ousmane Dembélé succédait à Rodri et devenait le Ballon d’Or 2025. Une immense récompense pour l’attaquant français, auteur d’une saison exceptionnelle avec le PSG. Ce succès, Dembélé le doit en grande partie à Luis Enrique.

Luis Enrique a tout changé pour Dembélé Au cours de la saison, le technicien espagnol a décidé de régler le problème de numéro neuf au PSG d’une façon très simple ; en repositionnant Dembélé dans l’axe. L’alchimie fut quasi-immédiate, et le numéro 10 a enchaîné les performances de grande classe. Élu homme de l’année par le magazine GQ, Ousmane Dembélé est revenu plus en détail sur sa relation avec Luis Enrique.