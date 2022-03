Foot - PSG

PSG - Clash : Les Parisiens pètent les plombs après la déroute contre le Real Madrid !

Publié le 11 mars 2022 à 4h15 par A.M.

L'élimination du PSG passe très mal en interne. Et la plupart des représentants parisiens se sont sérieusement pris à l'arbitre de la rencontre.

La déroute contre le Real Madrid passe très mal du côté du PSG. Comme l'a révélé la presse espagnole, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo sont allés s'en prendre à l'arbitre de la rencontre notamment à cause de l'action qui amène l'égalisation du Real Madrid. En effet, les Parisiens estiment que Karim Benzema fait une faute sur Gianluigi Donnarumma. Un avis partagé par Mauricio Pochettino qui avait poussé un gros coup de gueule après le match.

Le PSG s'en prends à l'arbitre