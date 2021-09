Foot - PSG

PSG - Clash : La sortie surréaliste d’un ancien de l’OM sur Neymar !

Publié le 3 septembre 2021 à 4h30 par A.M.

Alors que Neymar est apparu hors de forme pour sa reprise avec le PSG, Pascal Olmeta fracasse la star brésilienne.

Comme la plupart des Sud-américains, Neymar a repris l'entraînement plus tard compte tenu du fait qu'il a atteint la finale de la Copa America avec le Brésil contre l'Argentine. Par conséquent, le numéro 10 du PSG a attendu la quatrième journée de Ligue 1 pour reprendre la compétition. C'était sur la pelouse de Reims, mais la prestation de Neymar ne restera pas dans les annales tant il a semblé en manque de rythme. Et Pascal Olmeta n'épargne pas le Brésilien.

«On ne voit pas ses abdos mais on voit un petit porcinet»