PSG : Clash improbable, une grande star charge le Qatar

Passé par le PSG durant deux saisons, Dani Alves aura donc connu le projet QSI et tout ce qui s’en rapporte de l’intérieur. Et comme le révèle Patrice Evra avec qui il a eu l’occasion d’échanger, le latéral droit brésilien n’a pas du tout été emballé par la gestion du Qatar au PSG et se montre pessimiste pour l’avenir.

Comme d’autres grands noms avant lui, Dani Alves a donc été recruté par ce PSG version QSI entre 2017 et 2019 afin de permettre au club de la capitale de franchir une étape en Ligue des Champions. Malheureusement, la présence de l’emblématique latéral droit brésilien n’a pas suffi au PSG, toujours en quête de sa première C1. Et pire encore, Alves semble avoir été refroidi par les méthodes instaurées par le Qatar au PSG.

« Ils ne vont jamais gagner la Ligue des champions »

Interrogé par RMC Sport, Patrice Evra a en effet révélé un échange qu’il a eu avec Dani Alves au sujet du PSG : « J’ai un seul problème à Paris : on déballe le tapis rouge à tout le monde, explique Evra. T’arrives, certains joueurs n’ont même pas dix matchs de Ligue des champions… C’est Dani Alves à l’époque qui me disait : ‘Mais Pat, ils ne vont jamais gagner la Ligue des champions. T’arrives, on est des rockstars’. Dans les tribunes, tu ne vois pas des Bernard Lama, mais des Kardashian et compagnie. C’est un club show business. Le football n’est pas la priorité, non », indique l’ancien latéral gauche de l’équipe de France et de Manchester United.

« Où sont les anciens ? »