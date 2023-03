Fiasco au PSG, il balance une énorme punchline en direct

Pierrick Levallet

Comme la saison dernière, le PSG a vu son parcours en Ligue des champions s'arrêter au stade des huitièmes de finale. Le club de la capitale a été éliminé par le Bayern Munich et doit donc reporter ses rêves de sacre à l'année prochaine. Mais pour Patrice Evra, il y a une explication à ces fiascos sur la scène européenne.

Après la désillusion de la saison dernière, et son élimination précoce contre le Real Madrid, le PSG avait mené d’importants changements en interne afin d’éviter que cela ne se reproduise. Le club de la capitale avait alors remplacé Mauricio Pochettino par Christophe Galtier, et Leonardo par Luis Campos. Le conseiller football parisien a d’ailleurs réalisé un grand ménage dans l’effectif parisien et y a intégré quelques nouveaux joueurs.

Nouveau fiasco en Ligue des champions pour le PSG

Sauf que cela n’a pas été suffisant. Les recrues de Luis Campos se sont révélées décevantes, et le PSG n’a pas été en mesure de battre le Bayern Munich. L'équipe de Kylian Mbappé a donc vu, encore une fois, son parcours européen s’arrêter au stade des huitièmes de finale. Pour Patrice Evra, il y a une explication à tout cela.

« Tu joues tellement avec un cigare dans la bouche »