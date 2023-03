Le PSG recalé ? Il dévoile la vérité pour Messi

La rédaction

Le PSG et Lionel Messi ne semblent pas se diriger vers une aventure prolongée. Les différentes rumeurs sont mauvaises concernant une prolongation de contrat. Car celui de Messi prend fin en juin 2023 et le champion du monde argentin a déjà une proposition sur la table. Pour le moment, on se rapprocherait donc vers un départ de libre de Messi cet été, peut être vers le FC Barcelone...

Le PSG souhaite se débarrasser de l'un des membres de la MNM. Sauf que Neymar dispose d'un contrat jusqu'en 2027 et Mbappé est jugé intransférable. La solution la plus rationnelle serait alors de faire partir Lionel Messi. Ça tombe bien, ses performances ne ravissent guère les supporters et son contrat prend fin en juin prochain. Et même si le PSG a soumis une prolongation de contrat à Messi, ce dernier risque de ne pas l'accepter si jamais un club européen l'appelle.

Messi de retour à Barcelone ?

Le journaliste argentin de TyC Sports , Gaston Edul a dévoilé que le temps qui passe joue en défaveur du PSG. En effet, il annonce que le PSG a déjà soumis une offre de prolongation à Lionel Messi mais que l'Argentin n'y a pour le moment pas donné suite. La Pulga attendrait un signe du FC Barcelone mais compte tenu des difficultés financières des Blaugrana, la rédaction d'un contrat ne semble pas être chose aisée... À noter également que le PSG devrait lui faire une nouvelle proposition lors d'une prochaine réunion.

Messi ne quittera pas l'Europe

Gaston Edul ajoute également que Lionel Messi ne souhaite pas quitter l'Europe la saison prochaine. Il dispose pourtant d'une option en MLS, aux États-Unis mais ne devrait pas y donner suite.