PSG : Hallucinant, il dévoile un nouveau club surréaliste pour Messi

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Au coeur des rumeurs pour son avenir, Lionel Messi a le choix, lui dont le nom circule du côté de Barcelone alors que le PSG souhaite renouveler son bail comme vous l’avait indiqué le10sport.com. Également courtisé en Arabie saoudite et aux États-Unis, une autre option bien plus surprenante s’offre à l’international argentin.

Alors que Lionel Messi arrive au terme de son contrat avec le PSG, les spéculations vont bon train concernant l’avenir du septuple Ballon d’Or. Comme vous l’avait indiqué le10sport.com il y a quelques mois, le club de la capitale a entamé les démarches pour la prolongation de son numéro 30, mais depuis, le dossier traîne en longueur, et d’autres options sont évoquées pour Messi, dont celle d’un retour au FC Barcelone.

Messi attendu en Kings League par Agüero

Invité sur la chaîne Twitch du streamer espagnol Ibai Llanos mercredi, Sergio Agüero évoque pour sa part une autre option totalement inattendue, celle d’une arrivée de Lionel Messi chez Kunisports, l'équipe dont il est le président dans la Kings League. « Un pourcentage de chance que cela arrive ? Mmm… 25 %. Ce n'est pas beaucoup, mais il y a un pourcentage qui sera probablement atteint à un moment ou à un autre de la vie », a répondu l’ancien joueur de Manchester City et du Barça.

PSG : Messi a décidé, il l’annonce en direct https://t.co/i4WBpvzGUa pic.twitter.com/mQmTyO2Lvz — le10sport (@le10sport) March 30, 2023

Le nouveau phénomène lancé par Gerard Piqué