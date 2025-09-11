PSG - Clash improbable : Attaqué avec sa famille, il vit l’enfer !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L’échange entre Angel Di María et Ander Herrera au PSG, évoquant l’image de Kays Ruiz-Atil, a récemment refait surface, provoquant une vague de commentaires sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui en deuxième division belge, le milieu de terrain de 23 ans est revenu sur l’impact que cette polémique a eu sur sa vie privée, son image et sa famille.

L’histoire remonte à plusieurs années, lorsque Kays Ruiz-Atil, jeune espoir du PSG, côtoyait les stars du club parisien. Impressionné, Ander Herrera avait fait part de sa surprise à Angel Di Maria. La réponse de ce dernier a récemment refait surface. « Oublie, regarde sa voiture, regarde comment il met sa chemise Dior. Crois-moi, tu verras » aurait lâché l'Argentin. Aujourd'hui en deuxième division belge, Ruiz-Atil a vu son image déformée et son passé ressurgir dans un contexte médiatique qui l’a beaucoup affecté.

Ruiz-Atil dépassé par les évènements Lors d'un entretien accordé à RMC Sport, l'ancien membre du PSG est revenu sur cette déclaration. « Ça faisait plus d’une semaine que j’avais vu que c’était sorti, mais au début, ça ne m’avait pas trop touché. C’est quand j’ai vu comment ça a été repris, avec les commentaires des gens, que ça m’a touché. C’est pour ça que j’ai voulu répondre en story sur Instagram. Parce que ça a été déformé. Dans le vestiaire du PSG, on avait parlé de ça avec Herrera et Di Maria. Mais nous, on en rigolait. Ça a été mal repris. Certes, j’ai fait des erreurs dans le passé. Ils ont raison sur ce qu’ils ont dit, j’ai eu tort, mais ce sont des choses qui datent d’il y a quatre-cinq ans. Et on ne ressort ça que maintenant, alors que des gens ont fait bien pire et qu’ils sont là en train de jouer sur les terrains de football. Moi, on ne me laisse jamais une deuxième chance » a-t-il confié.