PSG - Clash avec Luis Enrique : Dembélé balance la vérité !

Le 1er octobre dernier, le PSG s'inclinait sur la pelouse d'Arsenal (2-0) en Ligue des Champions. Une rencontre disputée sans Ousmane Dembélé que Luis Enrique avait décidé de ne pas sélectionner. Un choix fort de la part de l'entraîneur du PSG. Revenant sur cet événement, Dembélé a d'ailleurs tenu à démentir toute prise de bec avec Luis Enrique.

Homme fort du PSG la saison dernière, Ousmane Dembélé est toutefois passé par des moments de moins bien. Ça a été le cas avec cette sanction de Luis Enrique pour la rencontre face à Arsenal. L'entraîneur du PSG avait décidé de se passer du Français pour ce match. Pas de quoi toutefois déclencher un clash entre les deux...

« Non, je n'ai jamais eu de dispute avec lui » Pour FourFourTwo, Ousmane Dembélé est donc revenu sur cette mise à l'écart par Luis Enrique. C'est alors que le numéro 10 du PSG a confié : « Non, je n'ai jamais eu de dispute avec lui. Nous avons juste eu une discussion sur ce qui allait et ce qui n'allait pas. Il m'a dit les choses clairement, mais contrairement à ce que les gens pensent, ce n'était pas une dispute ».