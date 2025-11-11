PSG - Chevalier : Le procès en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Recruté cet été par le PSG, Lucas Chevalier est arrivé avec une énorme pression sur les épaules, celle de passer après Gianluigi Donnarumma. Très attendu, le Français n’est aujourd’hui pas à la hauteur. Alors que les erreurs s’accumulent, les critiques se multiplient à l’encontre de Chevalier. Une situation logique aux yeux de Jérôme Rothen.

Lucas Chevalier est aujourd’hui le gardien du PSG. Venu remplacer Gianluigi Donnarumma, celui qui est arrivé du LOSC a une énorme pression sur les épaules. Mais voilà que Chevalier est très loin des attentes. Pire encore, le gardien du PSG est l’auteur d’erreurs qui coûtent des buts au club de la capitale. Et voilà qu’après seulement quelques mois, la colère commence à gronder chez les fans parisiens.

« Ceux qui critiquent Chevalier, c’est juste factuel » Il a d’ailleurs été question de ces critiques contre Lucas Chevalier lors de la rubrique du procès de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC. Jérôme Rothen s’est alors mué en avocat des détracteurs du gardien du PSG, confiant : « Je ne suis pas là pour défoncer Lucas. Pas du tout. L’année dernière, je disais vous avez un gardien français, la politique du PSG c’est de prendre les meilleurs jeunes français, vous en avez un, il y a un problème avec Donnarumma, prenez le meilleur gardien français du moment. Le meilleur c’était Maignan, il n’y avait pas possibilité de le faire. Il y avait possibilité de faire Chevalier, tu le prends. Mais tu sais aussi que tu vas prendre un risque. Je vais bien qu’il a brillé à Lille, mais aujourd’hui, tu es au PSG. Ceux qui critiquent Chevalier, c’est juste factuel ».