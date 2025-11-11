Clash avec le PSG : Le mea culpa de Messi !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Deux années se sont écoulées depuis sa séparation avec le PSG. Durant ce laps de temps, Lionel Messi n'a pas été tendre lors de ses sorties médiatiques au sujet de son passage dans la capitale, engendrant quelques critiques de la part des observateurs. Dans le cadre de sa dernière interview avec SPORT, l'octuple Ballon d'or a pris le soin de remettre les pendules à l'heure.

Entre le PSG et Lionel Messi, l'histoire d'amour débutée à l'été 2021 après sa prolongation de contrat avortée au FC Barcelone a tourné au vinaigre. Malgré des statistiques flatteuses et notamment en Ligue 1, l'octuple Ballon d'or n'a jamais pu amener le Paris Saint-Germain sur le toit de l'Europe comme cela était escompté avec Kylian Mbappé et Neymar à ses côtés. Pire, l'attitude et l'implication de la star argentine ont été remises en question pendant son passage de deux saisons dont un craquage à un entraînement qu'il avait quitté avant la fin en raison d'un clash. Ou encore son départ en Arabie saoudite en raison de son partenariat commercial après un match du PSG, entraînant une vidéo d'excuses assez lunaire de la part de Messi quelques semaines précédant son départ pour l'Inter Miami à l'été 2023.

«On pourrait croire que Paris ait été un enfer, mais ce n'était pas le cas» Depuis la fin de son passage au PSG, Lionel Messi a livré diverses interviews par le biais desquelles il tenait un discours assez véhément au sujet de ses deux saisons passées à Paris. Dans le cadre d'une discussion avec le média SPORT, l'attaquant de l'Inter Miami a remis l'église au centre du village. « On pourrait croire que Paris ait été un enfer, mais ce n'était pas le cas. Quand je dis que je n'ai pas passé un bon moment, c'est parce que je ne me sentais pas bien dans ce que je faisais et dans ce que j'aime faire, jouer au football, au quotidien, les entraînements, les matchs. C'est parce que je ne me sentais pas bien personnellement ».