PSG : C’est terminé pour Zaïre-Emery !

En l'absence d'Achraf Hakimi, c'est Warren Zaïre-Emery qui occupe le poste de latéral droit. Milieu de terrain de formation, le joueur formé au PSG ne cesse d'impressionner dans ce rôle à l'image de sa prestation convaincante face à Nico Williams mercredi soir lors du nul à Bilbao (0-0). A tel point que pour Johan Micoud, Zaïre-Emery pourrait s'installer durablement à ce poste.
Zaïre-Emery au milieu, c'est terminé ?
« Je me demande s’il n’est pas mieux là qu’au milieu… Je l’aime bien dans ce poste d’arrière droit. Après, c’est vrai qu’il ne se projette pas autant que Hakimi mais forcément, parce que c’est assez rare d’avoir un latéral comme Hakimi », lâche-t-il sur le plateau de L’ÉQUIPE du Soir, avant de poursuivre.
« Mais sur ce match, il avait Williams en face, il n’est jamais passé. Même si à certains moments il était un petit peu pris, il revenait vraiment… Il a une puissance aussi sur ses appuis, et sur quelques mètres il est très rapide et véloce. Cette position lui va bien. C’est déjà un joueur très intelligent par rapport au placement, etc… C’est vrai que je pense à lui directement quand je vois ce match », ajoute Johan Micoud.