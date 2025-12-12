PSG : C’est terminé pour Zaïre-Emery !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Encore une fois très bon dans son rôle de latéral droit lors du match nul obtenu par le PSG sur la pelouse de Bilbao, Warren Zaïre-Emery impressionne en remplaçant d'Achraf Hakimi. A tel point que pour Johan Micoud, l'international français pour s'imposer à ce poste et délaisser son rôle habituel de milieu de terrain.

En l'absence d'Achraf Hakimi, c'est Warren Zaïre-Emery qui occupe le poste de latéral droit. Milieu de terrain de formation, le joueur formé au PSG ne cesse d'impressionner dans ce rôle à l'image de sa prestation convaincante face à Nico Williams mercredi soir lors du nul à Bilbao (0-0). A tel point que pour Johan Micoud, Zaïre-Emery pourrait s'installer durablement à ce poste.

Zaïre-Emery au milieu, c'est terminé ? « Je me demande s’il n’est pas mieux là qu’au milieu… Je l’aime bien dans ce poste d’arrière droit. Après, c’est vrai qu’il ne se projette pas autant que Hakimi mais forcément, parce que c’est assez rare d’avoir un latéral comme Hakimi », lâche-t-il sur le plateau de L’ÉQUIPE du Soir, avant de poursuivre.