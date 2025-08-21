PSG : C’est imminent pour cette décision historique !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après une victoire inaugurale sur la pelouse du FC Nantes (0-1) la semaine dernière, le PSG accueille le SCO d’Angers ce vendredi soir au Parc des Princes. Une rencontre attendue notamment en tribunes, alors qu’il y a peu, le club parisien a décidé d’intégrer plusieurs Ultras du côté de la tribune Boulogne.

Dans les années 2000, le PSG était réputé pour détenir l’une des plus grosses ambiances de France. Le Parc des Princes était néanmoins victime d’une violente rivalité entre ses deux principaux groupes ultras : le CUP (Collectif Ultras Paris) situé dans la tribune Auteuil, et le KOB (Kop of Boulogne) situé en face du côté de la tribune Boulogne. Affilié à l’extrême droite et à de nombreuses scènes de violence, ce dernier a été dissous. Si avec l’instauration du plan Leproux en 2010, la tribune Auteuil a également été évacuée de ses Ultras, qui ont été progressivement réintégrés lors des années suivantes.

Des Ultras du PSG à Boulogne Depuis une dizaine d’années, le Parc des Princes compte donc une seule tribune accueillant ses plus fervents supporters. Mais la saison dernière, un déclic semble s’être produit du côté des dirigeants du PSG. En effet, lors de plusieurs rendez-vous (notamment celui face à Manchester City en janvier), le club parisien a décidé de placer des membres du Collectif Ultras Paris (CUP) en tribune Boulogne, afin de donner encore plus de ferveur au stade. Un essai reproduit à plusieurs reprises, et qui a été convaincant.