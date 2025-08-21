PSG : C’est imminent pour cette décision historique !

Après une victoire inaugurale sur la pelouse du FC Nantes (0-1) la semaine dernière, le PSG accueille le SCO d’Angers ce vendredi soir au Parc des Princes. Une rencontre attendue notamment en tribunes, alors qu’il y a peu, le club parisien a décidé d’intégrer plusieurs Ultras du côté de la tribune Boulogne.
Dans les années 2000, le PSG était réputé pour détenir l’une des plus grosses ambiances de France. Le Parc des Princes était néanmoins victime d’une violente rivalité entre ses deux principaux groupes ultras : le CUP (Collectif Ultras Paris) situé dans la tribune Auteuil, et le KOB (Kop of Boulogne) situé en face du côté de la tribune Boulogne. Affilié à l’extrême droite et à de nombreuses scènes de violence, ce dernier a été dissous. Si avec l’instauration du plan Leproux en 2010, la tribune Auteuil a également été évacuée de ses Ultras, qui ont été progressivement réintégrés lors des années suivantes.
Des Ultras du PSG à Boulogne
Depuis une dizaine d’années, le Parc des Princes compte donc une seule tribune accueillant ses plus fervents supporters. Mais la saison dernière, un déclic semble s’être produit du côté des dirigeants du PSG. En effet, lors de plusieurs rendez-vous (notamment celui face à Manchester City en janvier), le club parisien a décidé de placer des membres du Collectif Ultras Paris (CUP) en tribune Boulogne, afin de donner encore plus de ferveur au stade. Un essai reproduit à plusieurs reprises, et qui a été convaincant.
Le Parc des Princes prêt à retrouver sa gloire d’antan ?
De ce fait, à partir de cette saison 2025-2026, ce sont 500 membres du CUP non abonnés à la tribune Auteuil qui vont prendre place à Boulogne. Une nouvelle configuration qui va démarrer dès ce vendredi soir face à Angers comme l'annonce RMC et qui permet aux dirigeants du PSG de conserver un relais avec ses Ultras. « Même si le cœur du CUP se trouve à Auteuil, il est temps de voir plus grand et de redonner au Parc des Princes l’ambiance qu’il mérite, avec deux tribunes en fusion », annonçait le CUP dans un mail adressé à ses adhérents mi-juillet, comme le relaye le Parisien.