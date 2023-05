PSG : C’est confirmé, le Qatar prépare une folie pour cet été

Axel Cornic

Plusieurs rumeurs circulent autour des projets sportifs du Qatar, avec certains qui vont jusqu’à parler d’un désengagement du Paris Saint-Germain pour se tourner vers un marché plus intéressant, avec Manchester United et la Premier League. On n’en est pas encore là, mais QSI a tout de même l’intention de vendre une partie minoritaire de ses parts dans le club de la capitale.

On ne peut pas vraiment dire que l’avenir du PSG soit radieux. La nouvelle désillusion en Ligue des Champions, la fin de contrat de Kylian Mbappé en juin 2024 ou encore la nouvelle révolution de l’effectif... tant de facteurs qui inquiètent les suiveurs du club.

Le Qatar va vendre une petite partie du PSG

Des nouvelles choses pourraient changer, puisque ces derniers jours on a parlé de la volonté de QSI de céder un pourcentage du PSG à Arctos Sports Partners. Un scénario évoqué par plusieurs médias étrangers comme CBS Sports , qui parle d’une vente entre 5 et 15% des parts détenues par le Qatar.

Arctos Sports Partners va acquérir entre 5 et 15%