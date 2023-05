Le PSG l’a viré «brutalement», c’est reparti ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Avec le départ de Jean-Michel Aulas qui n’est plus président de l’OL, Laurent Blanc n’est pas forcément assuré de conserver son poste d’entraîneur la saison prochaine malgré le discours de façade de John Textor. Une situation qui n’est pas sans rappeler son limogeage surprise du PSG en 2016, qui avait été ordonné par le Qatar et avait fait l’objet d’une bombe…

À l’occasion d’une conférence de presse surprise organisée lundi en marge du départ de Jean-Michel Aulas à la présidence de l’OL, le nouveau propriétaire John Textor a affiché un discours ambitieux pour la suite du projet et notamment le mercato estival à venir : « Nous voulons investir lourdement dans le recrutement, augmenter les cellules de recrutement, être efficace dans le scouting. Dans la recherche de talents, je pense qu'on manque de ressources. À moyen terme, nous devons être prêts pour cet été », a-t-il indiqué. Mais qu’en sera-t-il de l’avenir de Laurent Blanc sur le banc de l’OL ?

L’avenir de Blanc incertain

Là-encore, Textor a affiché un discours clair : « Je pense que notre coach mérite beaucoup de ressources et du soutien cet été. Et si on regarde les résultats du club, il a bien fonctionné depuis les 15 derniers matchs. Il faut continuer à ajouter de la qualité, ajouter de l’expérience (…) On doit lui donner les outils nécessaires pour réussir ». Et pourtant, à en croire les récentes révélations de L’EQUIPE , Laurent Blanc serait directement menacé pour cet été, et son avenir sur le banc de l’OL n’est pas forcement assuré malgré ses bons résultats. Une situation inconfortable, qui le ramène sept ans en arrière au PSG.

Le PSG ne l’avait pas épargné