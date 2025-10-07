PSG - «C’est bouclé» : L’annonce choc sur l’avenir de Barcola !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En l’absence de nombreux joueurs offensifs, Bradley Barcola a l’opportunité de se montrer et de retrouver une place de titulaire indiscutable. Mais Daniel Riolo n’est pas du tout convaincu et estime même qu’il n’a pas sa place au PSG face à la concurrence.

Depuis plusieurs semaines, le PSG compte ses blessés, notamment au sein d'un secteur offensif dépeuplé par les blessures d'Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia. Par conséquent, Bradley Barcola avait un gros coup à jouer en l'absence des trois habituels titulaires du poste. Mais comme le note Daniel Riolo après le nul à Lille (1-1), l'ancien ailier de l'OL a encore déçu.

Riolo s'inquiète pour Barcola « Barcola ? Je me souviens de ce que je disais à l’époque de Bambi, Barcolace soir est un taulier. Ce soir, c'est un mec qui a 10-15 ans d'expérience. [...] Il a un petit problème de confiance devant le but, mais il a surtout des lacunes globales qu’il n’arrive pas à corriger. Vu l’âge auquel démarrent les mecs, je trouve qu'on en fait trop. On leur demande trop. Mbaye, j'ai même pas envie de le critiquer. Il est là surtout pour dépanner. En revanche, Barcola, je pense qu'on l'avait lancé un petit peu trop tôt. Il a quand même eu une bonne période en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Il était dans un état d'esprit, dans un état de confiance qui lui a permis de se faire remarquer au point qu'on a pu dire que certains clubs étaient prêts à mettre beaucoup d'argent. Mais il y a un truc intrinsèque, c’est qu’il a un problème technique, qui n’est peut-être pas complètement rédhibitoire dans certains football et dans certaines équipes. Mais le truc de Barcola c'est qu'il a quelque chose qui, à mon goût, ne me plaît pas. Et pourtant, je pense qu'il a des qualités », confie-t-il au micro de L’After Foot sur RMC avant de poursuivre.