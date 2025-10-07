PSG - «C’est bouclé» : L’annonce choc sur l’avenir de Barcola !

En l’absence de nombreux joueurs offensifs, Bradley Barcola a l’opportunité de se montrer et de retrouver une place de titulaire indiscutable. Mais Daniel Riolo n’est pas du tout convaincu et estime même qu’il n’a pas sa place au PSG face à la concurrence.
Depuis plusieurs semaines, le PSG compte ses blessés, notamment au sein d'un secteur offensif dépeuplé par les blessures d'Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia. Par conséquent, Bradley Barcola avait un gros coup à jouer en l'absence des trois habituels titulaires du poste. Mais comme le note Daniel Riolo après le nul à Lille (1-1), l'ancien ailier de l'OL a encore déçu.
Riolo s'inquiète pour Barcola
« Barcola ? Je me souviens de ce que je disais à l’époque de Bambi, Barcolace soir est un taulier. Ce soir, c'est un mec qui a 10-15 ans d'expérience. [...] Il a un petit problème de confiance devant le but, mais il a surtout des lacunes globales qu’il n’arrive pas à corriger. Vu l’âge auquel démarrent les mecs, je trouve qu'on en fait trop. On leur demande trop. Mbaye, j'ai même pas envie de le critiquer. Il est là surtout pour dépanner. En revanche, Barcola, je pense qu'on l'avait lancé un petit peu trop tôt. Il a quand même eu une bonne période en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Il était dans un état d'esprit, dans un état de confiance qui lui a permis de se faire remarquer au point qu'on a pu dire que certains clubs étaient prêts à mettre beaucoup d'argent. Mais il y a un truc intrinsèque, c’est qu’il a un problème technique, qui n’est peut-être pas complètement rédhibitoire dans certains football et dans certaines équipes. Mais le truc de Barcola c'est qu'il a quelque chose qui, à mon goût, ne me plaît pas. Et pourtant, je pense qu'il a des qualités », confie-t-il au micro de L’After Foot sur RMC avant de poursuivre.
«Quand Kvaratskhelia est arrivé, ça a été bouclé»
« Je ne sais pas si Luis Enrique a dans la tête de le faire progresser à force de travail. C'est peut-être possible. Mais à mon sens, il n’a même pas le profil pour ce PSG-là. Il va vite donc il peut prendre la profondeur, ce qui est sa qualité principale. Mais dès qu’il y a un joueur avec une habileté technique un peu au-dessus, il prend sa place en 2 minutes. Quand Kvaratskhelia est arrivé, ça a été bouclé. Et Doué, je me souviens que j'avais dit à l'époque que je ne savais pas comment il allait évoluer mais que si la tête était là, techniquement c'était tellement au-dessus qu’il allait être titulaire. Il y a trop de choses que Barcola ne maîtrise pas. La conduite de balle, il a un problème. La finition, il a un problème. La technique, il a un problème », ajoute Daniel Riolo.