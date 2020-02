Foot - PSG

PSG : Ce terrible constat sur les dernières polémiques au PSG...

Publié le 24 février 2020 à 5h30 par T.M.

Ces derniers jours, les polémiques se sont accumulées au PSG. Des problèmes qui donnent une très mauvaise image à l’étranger.

Malgré la défaite à l’aller contre Dortmund (2-1), le PSG garde de belles chances de se qualifier pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Mais de cette rencontre, ce sont surtout les événements d’après-match que l’on retiendra. Neymar a chargé la direction du PSG, Meunier a livré une étonnante sortie sur sa suspension, le frère de Kimpembe a insulté Tuchel... Des polémiques qui nuisent à l’image du PSG.

« L’impression d’être dans une télé-réalité »

Au micro d’Europe 1, Isabela Pagliari a livré un terrible constat sur ces polémiques au PSG. La journaliste brésilienne a assuré : « La suspension de Meunier, qui ne savait pas ce qu'il risquait, Neymar qui voulait jouer, Tuchel qui n'assume pas ses choix, le frère de Kimpembe qui insulte l’entraîneur, et les vidéos sur les réseaux sociaux de la fête d'anniversaire d'Icardi, Cavani et Di Maria. Au Brésil, on se demande ce qui se passe avec cette équipe, on a l'impression d'être dans une télé-réalité ».