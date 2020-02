Foot - PSG

PSG : Nouveau coup dur pour Herrera ?

Publié le 23 février 2020 à 15h25 par La rédaction mis à jour le 23 février 2020 à 15h27

Régulièrement blessé depuis le début de saison, Ander Herrera aurait rechuté et doit passer une IRM afin de connaître la gravité de sa blessure.