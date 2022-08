Foot - PSG

PSG : Ce témoignage sur les tensions entre Neymar et Mbappé

Publié le 16 août 2022 à 22h00 par Arthur Montagne

Depuis samedi soir et la victoire contre Montpellier (5-2), le PSG fait de nouveau parler de lui pour d'autres raisons que ses résultats sportifs. En effet, les tensions entre Neymar et Kylian Mbappé, notamment à cause d'un penalty, sont au cœur de tous les débats. Néanmoins,

Samedi, à l'occasion de la réception de Montpellier, Kylian Mbappé disputait son premier match officiel de la saison avec le PSG. La fête aurait donc pu être belle d'autant plus que les Parisiens se sont largement imposés (5-2). Mais au lieu de ça, c'est la première polémique de l'ère Galtier qui a éclaté. En effet, le comportement de Kylian Mbappé, visiblement très agacé, a fait polémique. C'est notamment sa relation avec Neymar qui a été pointé du doigt.

«Quand j’y étais, il y avait une bonne ambiance»

après avoir raté un penalty, Kylian Mbappé est apparu frustré de laisser Neymar tirer le second. Interrogé sur la relation entre les deux hommes, Arnaud Kalimuendo assure toutefois qu'il n'a rien noté d'anormal. « Quand j’y étais, y’avait une bonne ambiance. Ce qui s’est passé, je n’ai pas vu le match. Mais quand j’y étais, il y avait une très bonne ambiance », assure le nouvel attaquant du Stade Rennais lors de sa conférence de presse de présentation.

Campos tape du poing sur la table

Néanmoins la situation aurait poussé Luis Campos à taper du poing sur la table en coulisse en mettant les choses au clair avec Kylian Mbappé et Neymar. Les deux stars du PSG vont désormais devoir se tenir à carreaux afin d'éviter toute nouvelle polémique.