PSG : «Ça lui fera plaisir», le cadeau très touchant pour Luis Enrique

Le 31 mai dernier, alors que le PSG venait de terrasser l’Inter en finale de la Ligue des Champions (5-0) à Munich, le CUP déployait une banderole rendant hommage à Xana, fille de Luis Enrique décédée en 2019 des suites d’un cancer osseux. Président du Collectif Ultra Paris, Romain Mabille est revenu sur ce magnifique tifo.

Invité au micro de la radio Ici Paris Île-de-France ce samedi, Romain Mabille est revenu sur la victoire du PSG en Ligue des Champions. Le président du CUP a notamment révélé les coulisses du tifo réalisé en hommage à Xana, la fille de Luis Enrique. « On n’a pas fait ce tifo pour avoir du retour. On l’a fait car c’était important pour nous de rendre hommage à ce personnage-là, cet homme que l’on respecte tous et que l’on estime. Dans son comportement envers nous (les supporters), dans son comportement envers le club et dans ce qu’il fait au quotidien », indique ce dernier.

« Ils nous ont dit : “non, cela lui fera plaisir” » « Il en a parlé plusieurs fois de ce moment-là, lors de la finale avec Barcelone, où sa fille (Xana) avait pris le drapeau. Pour tout ce qu’il représente et ce qu’il a fait, on voulait lui faire un petit clin d’œil de respect et de compassion. On s’est posé la question : “est-ce que ce n’est pas trop intime ? Est-ce qu’il ne va pas mal le prendre ?” On a donc sondé un peu à gauche, à droite, au club. On a demandé à des gens autour de lui et ils nous ont dit : “non, cela lui fera plaisir”, poursuit le leader des Ultras du PSG.