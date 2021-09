Foot - PSG

PSG : Bosz, Denayer... L’OL est prêt à affronter Lionel Messi !

Publié le 18 septembre 2021 à 21h55 par La rédaction

L'entraineur de l'OL Peter Bosz et le défenseur lyonnais Jason Denayer, semblent avoir hâte d'en découdre avec Lionel Messi et le PSG.