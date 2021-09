Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette précision de taille sur le contrat de Lionel Messi !

Publié le 18 septembre 2021 à 16h45 par D.M.

Le PSG a bien la possibilité de prolonger le contrat de Lionel Messi d'une année supplémentaire, soit jusqu'en juin 2024. A condition que l'attaquant argentin s'entende avec sa direction...

Ce samedi, Lionel Messi a fait la UNE de L’Equipe , qui a dévoilé son salaire au PSG. Comme le précise le quotidien, l’attaquant argentin touchera 30M€ par an la première année, puis 40M€ les deux dernières de son contrat. Des révélations, qui ont agacé Leonardo, qui en a profité pour évoquer la durée de contrat de Lionel Messi. « On ne peut pas accepter de sortir ça en première page d’un journal comme L’Equipe. C’est inacceptable. C’est tout à fait faux. Je voulais vous le dire. Je pense que c’est un manque de respect et on n’a pas aimé. Je ne comprends pas le timing. C’est vraiment très loin de la vérité. La durée du contrat, c’est deux ans. Il n’a pas d’option, obligatoire ou pas obligatoire. C’est faux, ce n’est pas ça et on n’a pas aimé » a lâché le directeur sportif du PSG dans des propos rapportés par RMC .

Messi jusqu'en 2024 au PSG ?